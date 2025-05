Prefeitura de Atalaia e Sebrae oferecem consultoria gratuita para empreendedores locais.

A Prefeitura de Atalaia segue firme no compromisso de apoiar e fortalecer o empreendedorismo no município. Nesta quarta-feira (28), empreendedores de diversos segmentos participaram de uma consultoria financeira gratuita, promovida em parceria com o Sebrae Alagoas, na sala de reuniões da sede da Prefeitura.

A ação integra a estratégia da gestão municipal de fomentar o desenvolvimento econômico local, qualificando os micro e pequenos empresários e facilitando o acesso a orientações especializadas.

“Nosso objetivo é oferecer condições reais para que o empreendedor atalaiense cresça com segurança e planejamento. Por isso, estamos fortalecendo cada vez mais nossa parceria com o Sebrae, levando orientação técnica e apoio direto a quem movimenta a economia da nossa cidade”, destacou Levi Fragoso, assessor da Sala do Empreendedor de Atalaia.

A consultoria abordou temas como gestão financeira, fluxo de caixa, planejamento de investimentos e organização de receitas e despesas. O atendimento foi realizado de forma individualizada, respeitando a realidade e as necessidades de cada negócio.

A iniciativa é mais uma etapa do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura para valorizar o comércio local e incentivar a formalização, a capacitação e a sustentabilidade dos negócios.

A gestão municipal reforça que outras ações voltadas ao empreendedorismo já estão sendo planejadas em parceria com o Sebrae para os próximos meses.