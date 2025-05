Prefeitura de Atalaia realiza a entrega dos kits escolares da rede municipal.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira (26), a entrega oficial dos kits escolares para os alunos da rede pública municipal. A solenidade aconteceu na Escola Antônio Amâncio, com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, da secretária Glauciane e de vereadores.

A entrega mostra mais uma vez o compromisso da gestão da prefeita Ceci com a educação de Atalaia. Desde o início da gestão, já foram mais de 35 mil kits. Só essa semana, mais de 8 mil alunos, da creche ao EJA, vão receber seus materiais em 30 escolas do município.

“Não é só mochila, lápis e caderno. É cuidado, é respeito, é resultado de um trabalho sério que valoriza nossas crianças e jovens. A gente sabe que nem sempre foi assim. Teve um tempo em que merenda era bolacha e suco. Hoje nossos alunos têm transporte digno, alimentação com acompanhamento nutricional, fardamento completo, professores valorizados e material escolar na mão”, destaca a prefeita Ceci.

Para o vice-prefeito Nicollas, é mais do que material escolar, é dignidade, é compromisso com a educação e com as famílias atalaienses. “Quando a gestão é feita com responsabilidade, as promessas saem do papel e chegam nas mãos de quem mais precisa”, comentou.