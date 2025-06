Secretária de Educação de Atalaia assume vice-presidência da Undime-AL para o biênio 2025-2027.

A secretária municipal de Educação de Atalaia, Glauciane Veiga Wanderley, foi eleita vice-presidente da seccional alagoana da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/AL) para o biênio 2025-2027. A eleição aconteceu durante o XIV Fórum Estadual Ordinário da entidade, que reuniu mais de 500 participantes nos dias 28 e 29 de maio, no Centro de Convenções de Maceió.

O evento contou com a presença de Dirigentes Municipais de Educação, técnicos de secretarias e profissionais da área de diversos municípios alagoanos. No primeiro dia do fórum, foi realizado o processo eleitoral da nova diretoria da Undime/AL, em chapa única. Djalma Barros Siqueira Neto, Dirigente Municipal de Educação de Feliz Deserto, foi reeleito presidente da entidade.

“Estamos assumindo com muita responsabilidade esse novo ciclo na Undime, com o propósito de fortalecer todos os municípios. Nosso objetivo também é ampliar o diálogo e garantir que as políticas educacionais cheguem com mais qualidade às nossas redes de ensino. A Undime é de todos nós, e juntos vamos continuar construindo uma educação de qualidade, cada vez mais forte”, afirmou Glauciane Veiga, vice-presidente eleita.

Fotos: Undime Alagoas



Fonte: Undime (com informações da Undime Alagoas)