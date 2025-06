3ª Corrida do Trabalhador reúne mais de 200 atletas profissionais e amadores em Atalaia.

As ruas de Atalaia receberam um dos principais eventos esportivos da cidade na noite desta sexta-feira (30), com a realização da 3ª edição da Corrida do Trabalhador. Mesmo sob chuva, mais de 200 atletas, entre profissionais e amadores, participaram da prova de 5 km, que já se consolida como uma tradição local.

O evento, promovido pela Prefeitura de Atalaia por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, tem como objetivo homenagear os trabalhadores e trabalhadoras que, diariamente, ajudam a construir a cidade. A corrida faz parte do calendário oficial de eventos esportivos do município.

A prefeita Ceci esteve presente e acompanhou todo o percurso da competição, celebrando junto à população a energia e o entusiasmo dos participantes.

“Estive presente do começo ao fim, acompanhando de perto cada passo, cada sorriso, cada conquista. Ver nossa Atalaia se movimentando assim, com mais de 200 corredores, só mostra que estamos no caminho certo: promovendo saúde, esporte e respeito a quem faz Atalaia crescer. Parabéns a todos que participaram dessa noite linda”, destacou a prefeita em suas redes sociais.

A Corrida do Trabalhador é uma das ações esportivas mais esperadas do ano na cidade e reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, do lazer e da valorização da população.