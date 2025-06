Jaqueirense lidera o Grupo A da Super Copa Santo Antônio com 9 pontos

A equipe do Jaqueirense assumiu de forma isolada a liderança do Grupo A da Super Copa Santo Antônio de futebol amador após os jogos da 5ª rodada, disputados neste domingo (8), no Campo Ceci Melo, localizado no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

A tradicional equipe atalaiense garantiu mais três pontos, vencendo por W.O. a partida contra o CSA e chegou aos 9 pontos, se consolidando como líder da chave.

Em outro duelo da rodada, o Juventus venceu o Goiás por 3 a 2. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Da Silva, Rom e Tutu. Já Jorge e Ricardinho balançaram as redes para o Goiás. Com o resultado, o Juventus chegou aos 4 pontos e ocupa a 5ª colocação.

O Guarani, representando o Povoado Boca da Mata, também alcançou os 4 pontos após aplicar uma goleada de 5 a 2 sobre o Missionários. Os gols foram marcados por Sandro (duas vezes), Renato, Ekinho e Júnior. Pelo lado do Missionários, João Vitor e Zé Luiz descontaram.

Outro jogo bastante equilibrado na rodada foi entre Real Madrid e Cruzeiro, que terminou com vitória do Real por 3 a 2. Diego marcou duas vezes e Van completou o placar para a equipe vencedora, que agora é vice-líder do grupo com 7 pontos. O Cruzeiro, com dois gols de Vitinho, permanece na lanterna da chave.

A competição é organizada por Mateus e Leandro e reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas de várias regiões do município de Atalaia. Na primeira fase, os times estão divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam dentro das respectivas chaves e os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.