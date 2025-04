Atalaia fortalece atividades para grupo de idosos com dança e muita animação.

Ordem de Serviço Há 4 horas Prefeitura de Atalaia realiza, nesta sexta (2), solenidade de assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Povoado Ouricuri A obra contempla a aplicação de mais de 30 mil metros quadrados de pavimentação, beneficiando praticamente todas as ruas do Ouricuri.

Ouricuri Há 22 horas Prefeita Ceci anuncia pavimentação asfáltica histórica no Povoado Ouricuri O anúncio foi feito em vídeo ao lado do vice-prefeito Nicollas Theotônio, reforçando mais um compromisso cumprido pela atual gestão.

Culinária Há 3 dias Tradicional charque na brasa com manteiga foi destaque no “Isso é Alagoas”, da TV Gazeta Programa da TV Gazeta apresentado por Gilka Mafra, foi ao ar neste sábado (26).