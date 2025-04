Prefeitura de Atalaia reforça alerta contra queimadas e faz apelo à população para preservar a saúde e o meio ambiente.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da Defesa Civil Municipal, reforça o alerta à população sobre os riscos e as consequências das queimadas, prática que, além de ser proibida por lei, causa sérios danos à saúde pública, ao meio ambiente e coloca em risco a segurança de toda a comunidade.

A queima de lixo, mato, galhadas ou qualquer tipo de vegetação em quintais, terrenos baldios ou áreas urbanas e rurais é uma infração grave prevista na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que proíbe a queima de resíduos a céu aberto e o uso do fogo sem autorização.

Além de ilegal, a prática das queimadas provoca danos ao meio ambiente: poluição do ar, destruição da fauna e flora, aumento do desequilíbrio ambiental e risco de incêndios florestais; prejuízos à saúde: agravamento de doenças respiratórias, crises alérgicas, irritação nos olhos e garganta, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades; risco à segurança: as chamas podem se alastrar rapidamente, atingindo casas, comércios e outras propriedades, além de provocar acidentes graves, como queimaduras e intoxicações; penalidades legais: quem for flagrado praticando queimadas está sujeito a multas, responsabilização civil e até penal.

A prefeita Ceci Herrmann fez um apelo direto à população, pedindo a colaboração de todos para evitar tragédias e proteger a cidade.

“Eu peço, de coração, que cada cidadão de Atalaia tenha consciência: não ateiem fogo em quintais, terrenos ou lixo. Parece algo simples, mas uma pequena queimada pode virar um grande incêndio e colocar vidas em risco. Somente essa semana, foram registrados três incêndios”, destacou.

Ela reforçou ainda que as queimadas prejudicam a saúde das nossas crianças, dos nossos idosos e de toda a comunidade. Além disso, destroem o meio ambiente e podem causar acidentes sérios. “Preservar a nossa cidade é um dever de cada um de nós. Vamos cuidar de Atalaia juntos, com responsabilidade e respeito à vida”, concluiu Ceci.