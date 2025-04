Tradicional charque na brasa com manteiga foi destaque no “Isso é Alagoas”, da TV Gazeta. Foto: Isso é Alagoas

Uma receita que faz sucesso há 30 anos em Atalaia foi destaque neste sábado (26), no programa “Isso é Alagoas”, da TV Gazeta, apresentado pela jornalista Gilka Mafra. Atalaia foi destaque nesta edição, que mostrou a história, a cultura, a culinária e as belezas do nosso município.

O charque na brasa com manteiga do Sertão é um dos pratos mais pedidos na Churrascaria Cisne Branco, localizada no bairro José Paulino. "Temos clientes que vêm de cidades vizinhas para provar o nosso charque", conta o chef Jobinho Soares, proprietário da churrascaria.

A receita é simples, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. "O segredo é a 'manteiga do sertão', que dá o toque especial", garante Jobinho.

Ingredientes

• 2 kg de charque dessalgada

• 3 cebolas grandes

• 1 colher de sopa de manteiga de garrafa (para umedecer e dar sabor)

Modo de preparo

• A charque deve ser dessalgado antes de ir para o espeto.

• Depois de dessalgado, coloque a charque no espeto, alternando entre um pedaço de charque e uma cebola. Leve para a brasa.

• Pincele manteiga na charque.

• Sugestão do chef: servir com salada e fava cozida e temperada a gosto.