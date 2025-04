AP3 realiza lançamento do Curso de Informática Básica voltado para Inclusão Digital de jovens e adultos do Distrito Ouricuri

Curso será realizado pela AP3 com patrocínio do Grupo Equatorial e apoio da Prefeitura Municipal.

Nessa quinta-feira, 24/04, foi realizado o lançamento do Curso de Informática Básica voltado para Inclusão Digital de jovens e adultos da comunidade do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O curso será realizado pela Associação AP3, com patrocínio do Grupo Equatorial e apoio da Prefeitura Municipal.

A AP3 participou do Edital Diálogos Equatorial 2024, onde teve o mérito da aprovação de sua documentação e do seu projeto voltado para educação e qualificação profissional. O evento contou com a presença de representantes da Equatorial, além de candidatos ao curso, do instrutor que estará a frente da ação pedagógica, moradores e membros da Associação. Na oportunidade, foram realizadas as inscrições com distribuição de pastas e camisas do curso.

Segundo a Cida da Ouricuri, presidente da AP3, a oferta de cursos voltados à formação profissional de jovens e adultos da comunidade, além de ser um dos objetivos da entidade, permitirá dar melhores condições aos currículos dos alunos para os desafios do mercado de trabalho e do cotidiano de todos, ingressando no meio digital e fortalecendo os laços sociais com a comunidade, com a Associação e com o Grupo Equatorial. A empresa tem como propósito desenvolver ações inovadoras que promovam a educação, a empregabilidade e o desenvolvimento social.