Vereador Jaminho Brasil solicita revitalização das margens da BR-316, no bairro José Paulino

O vereador Jaminho Brasil (PP) solicitou à administração municipal a completa revitalização das margens da BR-316, no trecho que atravessa o bairro José Paulino, em Atalaia — especificamente do Trevo da parte alta até o galpão de ônibus. A proposta foi formalizada por meio da Indicação nº 008/2025, protocolada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na última terça-feira (29).

Na justificativa da indicação, o parlamentar argumenta que a requalificação da área contribuirá para a valorização do espaço público e para a melhoria da qualidade de vida da população, com a construção de praças com academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva, padronização dos pontos de comércio, áreas de convivência, entre outras melhorias urbanas.

“Gostaria de fazer essa indicação solicitando à prefeita Cecília, ao vice-prefeito Nicollas e ao secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, que seja construído ou revitalizado todo aquele canteiro frontal na entrada da cidade, como forma de dar uma nova aparência à principal porta de entrada do nosso município”, destacou o vereador Jaminho Brasil.

Continua após a publicidade

Após análise em Plenário, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e encaminhada para avaliação do Poder Executivo.