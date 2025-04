Roubo de banco movimenta policiais de Alagoas e Pernambuco

Um roubo ocorrido no centro de Atalaia resultou na mobilização de forças policiais de dois estados e terminou com a interceptação de um dos suspeitos em Pernambuco. A ação conjunta envolveu equipes da Polícia Militar de Alagoas (PMAL), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), PELOPES e o setor de inteligência da 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3ª CPM/I), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O crime aconteceu na tarde do dia 28 de abril, por volta das 12h34, quando um cidadão local dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal, situada no centro da cidade, com o objetivo de realizar um depósito bancário. Ao se aproximar da entrada do banco, ele foi abordado por um homem armado e vestindo uma camisa azul, que anunciou o assalto e subtraiu o malote com dinheiro. O criminoso fugiu rapidamente em uma motocicleta, com o auxílio de um comparsa que o aguardava nas proximidades.

A vítima acionou imediatamente a Polícia Militar, que iniciou as diligências com base em imagens de videomonitoramento e relatos colhidos no local. Durante a investigação, foi possível identificar que pelo menos três veículos teriam participado da ação criminosa.

Com o apoio do setor de inteligência da 3ª CPM/I, as buscas se estenderam até o dia seguinte, quando um dos veículos utilizados no crime — um Gol prata, de placa QLJ2434 — foi localizado e interceptado no município de Quipapá, na Zona da Mata pernambucana. A abordagem foi realizada por uma guarnição da PMPE, após o acionamento do serviço de inteligência de Alagoas.

Na ocasião, o condutor do veículo, um homem de 48 anos, foi detido. Ele é suspeito de liderar a organização criminosa responsável pelo roubo, que opera de forma interestadual. Além do veículo, também foi apreendido um aparelho celular, que poderá contribuir para o avanço das investigações.