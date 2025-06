PRF prende homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em Atalaia/AL

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nessa terça-feira (24), um homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O caso foi registrado no município de Atalaia/AL.

Era por volta das 10h10 quando foi dada ordem de parada a uma motocicleta sem placa de identificação. Ato contínuo a equipe buscou realizar as consultas através dos demais elementos identificadores do veículo, sendo constatada a completa supressão, através de ferramenta de corte, da numeração do chassi. O único elemento identificador aparente foi a numeração do motor, no entanto não sendo possível afirmar que o motor pertencia originariamente àquela motocicleta.

Diante do exposto, o veículo e o condutor foram conduzidos ao CISP de Viçosa para adoção das medidas cabíveis.

