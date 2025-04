Prefeitura de Atalaia realiza, nesta sexta (2), solenidade de assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Povoado Ouricuri.

A Prefeitura de Atalaia realizará nesta sexta-feira (2), às 9h, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri, zona rural do município.

A solenidade acontecerá na Praça Padre Cícero, no próprio povoado, e contará com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, do deputado federal Arthur Lira, além de representantes da Codevasf, vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e a população local.

A obra contempla a aplicação de mais de 30 mil metros quadrados de pavimentação, beneficiando praticamente todas as ruas do Ouricuri. Trata-se de uma conquista histórica para a comunidade, que há anos aguardava melhorias estruturais e condições dignas de mobilidade.

“Estamos levando dignidade, respeito e infraestrutura para todos os cantos de Atalaia. E o povo do Ouricuri pode ter certeza: a promessa virou realidade, e o asfalto está chegando”, declarou a prefeita Ceci.

O vice-prefeito Nicollas também destacou a importância simbólica da obra para a gestão. “Prometemos de porta em porta que o Ouricuri teria asfalto. Agora estamos cumprindo. É mais um passo concreto rumo ao desenvolvimento de toda a zona rural”, afirmou.

A cerimônia é aberta ao público e será um marco para os moradores da região, que durante anos enfrentaram as dificuldades da lama e da poeira. A assinatura da ordem de serviço representa o compromisso da gestão municipal com o planejamento, a escuta e o cumprimento de metas.

SERVIÇO

O quê: Assinatura da ordem de serviço da pavimentação asfáltica do Povoado Ouricuri

Data: Sexta-feira, 2 de maio de 2025

Horário: 9h

Local: Praça Padre Cícero — Povoado Ouricuri, Atalaia/AL