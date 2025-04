Entrevista exclusiva com o vereador Jaminho Brasil

Na manhã desta sexta-feira (25), o vereador Jaminho Brasil (PP) recebeu em seu gabinete, na Câmara Municipal de Atalaia, a equipe da Rádio Web do site Atalaia Pop para uma entrevista exclusiva comandada pelo radialista Adaias Ferraz. Durante a conversa, o parlamentar, que cumpre seu primeiro mandato, fez um balanço do início de sua trajetória no Legislativo atalaiense e agradeceu a confiança da população que o elegeu. Ele também destacou o orgulho em representar o legado político da tradicional família Brasil na Casa.

Ao longo da entrevista, o vereador Jaminho abordou as principais pautas que tem defendido no Parlamento, com destaque para a causa animal e a busca por uma saúde pública cada vez mais eficiente e acessível para todos os atalaienses. O vereador reafirmou ainda seu compromisso com projetos que impactam diretamente o dia a dia da população, reforçando seu papel de fiscalizador e propositor de melhorias para o município.

O vereador também falou sobre a parceria com a prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas, destacando a sintonia do trabalho entre os poderes Executivo e Legislativo. Outro ponto abordado foi a preocupação com o abastecimento de água em Atalaia, tema recorrente entre os moradores. Jaminho criticou as altas taxas cobradas pela BRK Ambiental e defendeu ações que garantam mais justiça e qualidade nos serviços prestados à população.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: