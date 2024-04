Registrando Amor: Prefeitura de Atalaia abre inscrições para gestantes em situação de vulnerabilidade social

No intuito de oferecer suporte e assistência às gestantes em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura Municipal de Atalaia anuncia que estão abertas as inscrições para o projeto “Registrando Amor” que promove cuidado e apoio às futuras mamães. O projeto abrange desde acompanhamento durante a gestação até a chegada do bebê, incluindo a realização de chá de bebê, doação de enxovais, sessões de fotos e distribuição de brindes.

As inscrições para participar do projeto estarão abertas no período de 4 a 12 de abril, e para se inscrever, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Manoel de Miranda Cabral, no bairro Girador, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, NIS (Número de Identificação Social) e cartão do pré-natal.

“A iniciativa visa não apenas fornecer auxílio material, mas também garantir um acompanhamento integral às gestantes, proporcionando momentos de acolhimento e fortalecimento emocional durante esse período tão especial”, reforçou a prefeita Ceci.

Ela também disse que o projeto é uma expressão do compromisso desta gestão com a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos empenhados em garantir que todas as gestantes de Atalaia recebam o suporte necessário para vivenciarem esse momento com dignidade e amor. Convido todas as futuras mamães que se enquadrem nos critérios a se inscreverem e fazerem parte dessa iniciativa”.