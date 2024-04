Sinalização Cultural: AP3 e UNINASSAU irão desenvolver projetos de engenharia e arquitetura em locais selecionados do Distrito Ouricuri

A Associação AP3, em parceria com a Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU, estará desenvolvendo projetos de engenharia e arquitetura de locais selecionados, como parte do Projeto de Sinalizacao Cultural, visando transformar os espaços existentes no Distrito Ouricuri com intervenções (obras e serviços) de recuperação e proteção do patrimônio material deixado pela usina.

Em recentes encontros na Universidade já foram realizadas reuniões e definida visita na comunidade por um grupo de arquitetos e engenheiros, acompanhados de alunos formandos em 2024. A visita tem como objetivo conhecer seus moradores e obter dados necessários para elaboração dos projetos.

Segundo a Cida, Presidente da Associação AP3, os projetos permitirão prever recursos necessários e suas execuções com base técnica especializada voltados para salvaguardar o patrimônio de natureza cultural, em benefício de todos no presente e no futuro.

As áreas selecionadas foram a Praça Padre Cícero, a Praça Gersom Tenorio (Taxistas) e o Mirante Dona Carmita (na parte mais elevada da Rua da Mata).Todo esforço da Associação tem como base legal, a Lei de Denominações das Ruas e Logradouros do Distrito, sancionada pela Prefeita Ceci, a partir do Projeto de Sinalização da AP3 ora em andamento, em suas diversas fases e com apoio da Prefeitura.Outras áreas serão selecionadas para elaboração de projetos pela Universidade Uninassau.

"A Associação, como entidade da sociedade civil, tem como objetivo dar sua contribuição ao governo municipal visando acima de tudo, promover o desenvolvimento do lugar com ações urbanos e de conforto para a coletividade", destaca Cida, presidente da AP3.