Reunião discute parcerias para realização de ações do Senar/AL no município de Atalaia.

Reunião realizada na manhã desta quarta-feira (10), entre o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (Faeal), o senhor Álvaro Almeida, a prefeita de Atalaia Ceci, o vereador Neto Acioli e representantes do Sindicato Rural de Atalaia, o presidente Thiago Leahy e o diretor-conselheiro Ênio Agra, discutiu parcerias para realização de ações do Senar/AL no município.

Cursos de formação profissional rural, assistência técnica para pequenos produtores e programas na área da Saúde, são algumas das iniciativas ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Alagoas, e que podem ser realizadas em Atalaia, para atender a comunidade local, especialmente o pequeno e o médio produtor rural.

"Tivemos uma reunião muito produtiva com a prefeita e tenho certeza de que através dessa parceria que vamos firmar com o município de Atalaia, através do Sindicato Rural, teremos grandes resultados na região", destaca o presidente da Faeal, Álvaro Almeida.

Continua após a publicidade

A reunião de hoje também marcou a retomada das atividades do Sindicato Rural de Atalaia, órgão de grande importância para a região, que vem intermediando esta importante parceria com a Senar e com o município, que vai trazer importantes melhorias para Atalaia. Na oportunidade, o Sindicato esteve representado por seu

Agricultor e com forte atuação nos assuntos que tragam desenvolvimento para a agropecuária do município, e, consequentemente, para a geração de emprego, o vereador Neto Acioli ressaltou a importância desta parceria e fez um destaque especial para a retomada da atuação do Sindicato Rural de Atalaia.

"O que está ao meu alcance, venho fazendo para ajudar o pequeno agricultor, o homem do campo do nosso município, buscado realizar ações para atender esse seguimento. Temos feito uma ponte importante entre a Copervales e o Executivo, e não será diferente com o Sindicato dos Produtores Rurais do município. Parcerias como essa trará a cada dia melhores frutos para o agricultor atalaiense. Todos os presentes à reunião só têm a agradecer o comprometimento da prefeita Ceci, por seu apoio a essa iniciativa trazia pelo presidente do Sindicato e pelo presidente da Faeal. A prefeita se colocou à disposição para este projeto", destaca o vereador de Atalaia, Neto Acioli.