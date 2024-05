Independente Atalaia reúne apoiadores e atletas em grande evento de apresentação do trabalho que vem sendo realizado desde 2021.

Na noite desta sexta-feira (03), o Independente Atalaia reuniu diretoria, comissão técnica, apoiadores, atletas e familiares dos atletas, em um grande evento de apresentação do projeto que visa formação de atletas e recolocar Atalaia em um cenário de destaque do futebol alagoano.

A reunião foi realizada no Centro Social Atalaiense e também contou com a presença da prefeita Ceci, do vereador Rudinho Rodrigues e de empresários locais.

Na oportunidade foi apresentado informações sobre o projeto iniciado em 16 de agosto de 2021. Muito bem conduzido pelo seu presidente Ronaldo Torres, o Independente vem participando das principais competições de base do futebol alagoano.

Com o total apoio da Prefeitura de Atalaia e demais parceiros, o Independente recentemente iniciou um projeto para formação de um time feminino de futebol de base, destinado a atletas nascidas em 2007, 08, 09 e 10.

Durante a reunião, a prefeita Ceci reforçou seu compromisso em continuar apoiando e incentivando o importante projeto do Independente Atalaia, principalmente para que possa se tornar profissional e disputar as competições principais da Federação Alagoana de Futebol e também as nacionais.

“A união de todos nos deixa mais forte e, com todo esse apoio ao nosso projeto, vamos continuar fazendo o melhor para representar Atalaia”, destacou Ronaldo Torres, presidente do IAFC.