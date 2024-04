Independente Atalaia está no Grupo C do Alagoano Sub 20 2024

A equipe do Independente Atalaia está apta para a disputa do Campeonato Alagoano 2024 categoria Sub-20. No conselho arbitral, realizado pela Federação Alagoano de Futebol (FAF), realizado na tarde desta última segunda-feira (22), definiu que os atalaienses estão no Grupo C da primeira fase.

No Grupo C, o Independente irá enfrentar as equipes do DZM Passo, Murici, Azurra, Lajense e Zumbi.

O campeão garante vaga na Copa do Brasil – 2025 e Copa do Nordeste – 2025 da categoria, além da possibilidade de disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

Na oportunidade, o Conselho Arbitral também aprovou a criação de duas divisões para a categoria a partir do ano que vem, com a Primeira Divisão de 2025 sendo composta pelos 16 mais bem colocados no campeonato 2024 e a Segunda Divisão com os demais clubes, havendo acesso e descenso de 4 clubes para permitir rotatividade na disputa.

Fórmula de disputa

Primeira fase

Os clubes jogam em sistema somente de ida, em que os integrantes se enfrentam dentro do próprio grupo, perfazendo o total de 6 (seis) jogos para os clubes dos Grupos com 7 (sete) integrantes, em que cada clube será mandante em 3 (três) jogos; enquanto no Grupo com 6 (seis) integrantes cada clube realizará 5 (cinco) jogos nesta fase, em que os 3 (três) primeiros integrantes serão mandantes em 3 (três) jogos. Classificam-se os três primeiros cada grupo, além do clube com melhor campanha que ocupar a quarta posição independente do grupo.

Oitavas de final

Nas Oitavas de final, os 16 (dezesseis) clubes classificados na Primeira Fase se enfrentam em jogo único, formando oito grupos de 2 (dois) Clubes, com mando de campo do clube com melhor campanha na Primeira Fase, de acordo com o seguinte chaveamento:

Grupo F

Melhor Primeiro X Melhor Quarto

Grupo G

2° Melhor Primeiro X 5º Melhor Terceiro

Grupo H

3° Melhor Primeiro X 4° Melhor Terceiro

Grupo I

4° Melhor Primeiro X 3° Melhor Terceiro

Grupo J

5º Melhor Primeiro X 2° Melhor Terceiro

Grupo K

Melhor Segundo X Melhor Terceiro

Grupo L

2° Melhor Segundo X 5° Melhor Segundo

Grupo M

3º Melhor Segundo X 4° Melhor Segundo

Quartas de Final

Nas Quartas de final, os 8 (oito) clubes classificados nas Oitavas de Final se enfrentam em jogo único, formando quatro grupos de 2 (dois) clubes, com mando de campo do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores, de acordo com o seguinte chaveamento:

Grupo N

Vencedor do Grupo F X Vencedor do Grupo M

Grupo O

Vencedor do Grupo G X Vencedor do Grupo L

Grupo P

Vencedor do Grupo H X Vencedor do Grupo K

Grupo Q

Vencedor do Grupo I X Vencedor do Grupo J

Semifinal

Ao final das Quartas de Final, 4 (quatro) clubes estarão classificados para a Fase Semifinal do Campeonato Alagoano de Futebol SUB-20 – 2024, formando dois grupos de 2 (dois) Clubes, em que se enfrentam em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores, de acordo com o seguinte chaveamento:

Final

Na Fase Final, os clubes vencedores do confronto Semifinal se enfrentarão formando o Grupo T, em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores.