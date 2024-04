Independente Atalaia goleia o Guarani Paripueira por 6 a 0

Em confronto direto pelo Grupo B, a equipe do Independente Atalaia (IAFC) goleou o Guarani Paripueira por 6 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Alagoano Sub-17. A partida foi disputada na tarde desta última quarta-feira (17), no estádio O Luizão.

Rodolfo (2x), Henrique (2x), Raí e Bernardo, marcaram os gols do jogo.

Com seis jogos disputados, a equipe atalaiense agora ocupa a 3ª colocação com 13 pontos conquistados. São quatro vitórias (três por goleadas), um empate e uma derrota. São 23 gols marcados e apenas 6 gols sofridos.

Com a vitória e faltando mais dois jogos, o Independente Atalaia já garantiu classificação no grupo, mas a equipe busca terminar nas três primeiras colocações para decidir até as quartas de finais em casa.

O próximo confronto dos crias do IAFC será no domingo (21), fora de casa, contra o DZM Passo.