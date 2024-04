Fora de casa, Independente Atalaia empata com o Azzurra e é 3º colocado no Grupo B

Com empate, Independente é o 3º colocado do Grupo B.

A equipe do Independente Atalaia segue sua ótima campanha no Campeonato Alagoano Sub-17 edição 2024. Na tarde deste último domingo (7), foi até o estádio Orlando Gomes de Barros, em União dos Palmares, enfrentar o Azzurra pela 6ª rodada da competição.

Aos 41 minutos da primeira etapa, a equipe atalaiense abriu o placar com o artilheiro Tiago Lucas. Mas, cedeu o empate já nos acrescimos da etapa final.

Com cinco jogos disputados, o IAFC tem 10 pontos conquistados, com três vitórias, um empate e uma derrota.

O próximo confronto dos atalaienses está marcado para este sábado (13), no estádio O Luizão, em Atalaia, onde enfrenta o Guarani de Paripueira. O confronto é de grande importância para as pretensões do Independente, já que o Guarani vem logo atrás com 9 pontos.