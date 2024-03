Vereador Neto Acioli doa completo material esportivo para o Goiás do Povoado Olhos D’água.

Incentivador da prática esportiva no município de Atalaia, o vereador Neto Acioli realizou nesta segunda-feira (25), mais uma entrega de uniforme completo de jogo. Desta vez, foi contemplado o time do Goiás Esporte Clube, equipe futebol amador do município de Atalaia, com sede no Povoado Olhos D’água.

“Venho sempre buscando apoiar equipes de futebol do nosso município, pois considero de grande importância o trabalho social e esportivo que elas realizam, dando oportunidade a muitos jovens de Atalaia, afastando-os assim das ruas e da ociosidade, e incentivando eles a buscar um objetivo na vida”, destacou Neto Acioli.

O vereador Neto Acioli também aproveitou para agradecer o apoio e a parceria da deputada estadual Rose Davino e do ex-deputado Davi Davino Filho, na realização deste incentivo ao futebol amador do município.

Continua após a publicidade

O material esportivo é completo, com 20 camisas, 20 calções e 20 camisetas para viagem.

O Goiás Esporte Clube, que conta com o apoio do vereador Neto Acioli, disputava a 1ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes.