Atletas da base do Independente Atalaia são premiados como destaques do Alagoano Sub-17.

Atletas da base do Independente Atalaia foram escolhidos como destaques do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-17, edição 2024 e receberam o Troféu HV Melhores do Alagoano U17. A premiação, que é promovida pelo jornalista Higor Vieira, ocorreu na noite desta última sexta-feira (5), no auditório Lauthenay Perdigão, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

A premiação é um reconhecimento a brilhante campanha do Independente Atalaia, que foi o vice-campeão. Foram premiados: Haryson, Carlos Henrique, Tiago, Rodolfo, Ray e Davi.

Comandados pelo Mister Sales, os crias da equipe atalaiense já iniciaram a preparação para a Copa Alagoas, que começará na próxima semana, quando enfrentam o Alético Alagoano.