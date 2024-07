Nos pênaltis, Independente Atalaia vence o CSA e avança para às quartas do Alagoano Sub-20.

Na manhã deste sábado (13), Independente e CSA se enfrentaram no CT Gustavo Paiva, em Maceió, pelas oitavas de final do Campeonato Alagoano Sub-20.

Com empate em 0 a 0 no tempo normal, a equipe atalaiense conquistou a classificação para as quartas de final nas penalidades, com vitória por 4 a 2, eliminando assim o atual campeão alagoano da categoria. Converteram as penalidades para o Independente Atalaia os atletas Tiago, Marquinhos, João e Paquetá.

Conforme o regulamente do campeonato, o campeão garante presença na Copa do Brasil e do Nordeste de 2025 e vaga na próxima Copa São Paulo Futebol Júnior.