Ferroviária goleia o Criciúma por 4 a 0 e avanças às oitavas de finais do Campeonato dos Municípios Alagoanos.

Após empate em 1 a 1 no primeiro confronto, o Ferroviária goleou a equipe viçosense do Criciúma por 4 a 0 no jogo de volta e garantiu sua classificação para as oitavas de finais do Campeonato dos Municípios Alagoanos 2024 (Campeonato Matuto).

A partida foi disputada neste último domingo (21), no estádio Manoel Moreira, em Capela. Bob (2x), Jonas e Kassio marcaram os gols para a equipe atalaiense.

Representando Atalaia nesta tradicional competição do futebol amador alagoano, o E. C. Ferroviária aguarda agora a definição de seu adversário na próxima fase.

