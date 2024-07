Independente Atalaia enfrenta o Atlético Alagoano pela Copa Alagoas Sub-17.

Após a campanha de destaque no Campeonato Alagoano Sub-17, onde ficou com o vice-campeonato, os crias do Independente Atalaia agora se preparam para representar a cidade na edição 2024 da Copa Alagoas da categoria. O CRB é o atual campeão da competição.

Em sorteio realizado pela Federação Alagoano de Futebol, ficou definido que a equipe atalaiense vai enfrentar o Atlético Alagoano, na primeira fase, em jogos de ida e volta. Como cabeça de chave, o Independente joga o primeiro jogo fora de casa, no estádio Universitário da UFAL, em Maceió, no dia 18 de julho. O jogo de volta será realizado no dia 25 de julho, no estádio Manoel Moreira, em Capela.

Avançando de fase, o Independente vai enfrentar Sport MDO ou Santa Cruz.

A grande final da competição está marcada para os dias 28 de agosto e 4 de setembro.

Clique aqui para ver o documento "tabela_copa_alagoas.pdf"