Atalaiense Hiltinho Melo vai representar o Brasil no Mundial de Futevôlei na França

Tem início nesta sexta-feira (26) o Mundial de Futevôlei 2024 que será realizado na França até o próximo domingo, dia 28. A equipe Brasil 1 está muito bem representada por uma das melhores duplas do mundo, formada pelo atalaiense Hiltinho Melo e o também alagoano Franklin.

Além de Hiltinho e Franklin, o Brasil terá uma segunda dupla na competição. Estarão na disputa outras grandes duplas representantes de 13 países.

Multicampeão, já conquistou 9 vezes o mundial e foi eleito como melhor do mundo em 2019 e 2021. O atalaiense Hiltinho Melo começou a dar os primeiros toques por cima das redes em 2008, se divertindo com alguns amigos nas praias de Maceió, e só veio se profissionalizar em 2012, após receber proposta para jogar o Norte-Nordeste, realizado na praia de Pajuçara. Depois de ingressar no futevôlei profissional, ele atuou também por grandes equipes nacionais, a exemplo do Flamengo e Grêmio, antes de conhecer o amigo Franklin, formando uma das duplas mais vitoriosas da modalidade.

