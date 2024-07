No Dia Nacional do Escritor, Felipe Kauê participa de evento cultural na Escola Jabes Francisco.

Nesta última quinta-feira (25), o escritor atalaiense Felipe Kauê pôde falar sobre seu livro e sobre a importância da literatura, em um evento cultural na Escola Municipal Jabes Francisco, para alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, relizado em comemoração ao Dia Nacional do Escritor.

Além do bate-papo com o autor, as crianças puderam interagir e participar de contação de história. “Foi uma tarde recreativa com os alunos, com muita literatura e destaques para grandes obras e grandes escritores. Pude falar um pouco sobre a importância do escritor. Foram rodas de conversa e dinâmica que envolveram alunos e os profissionais da educação”, comentou Felipe Kauê.

O evento contou também com a participação do jovem João Gabriel, interpretando “João Grande”, um dos personagens do livro, além também de auxiliar o escritor em toda a palestra.