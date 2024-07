Independente Atalaia vai enfrentar o CSA nas oitavas de final do Alagoano sub-20.

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou, na noite desta segunda-feira (8) a tabela da segunda fase do Campeonato Alagoano sub-20. O Independente Atalaia vai enfrentar o CSA, em jogo único, neste próximo sábado, dia 13, as 15 horas.

Com a vitória por 2 a 1 contra o Murici, na última sexta-feira (5), pela última rodada da fase de grupos, a equipe atalaiense garantiu a classificação em terceiro lugar no Grupo C. Por ter tido melhor campanha na primeira fase, o CSA jogará em casa, no CT Gustavo Paiva, em Maceió.

O campeão do Alagoano Sub-20 garante vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2025, da categoria.