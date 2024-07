Independente Atalaia avança às semifinais do Campeonato Alagoano Sub-20

IAFC está classificado para as semifinais.

Em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Alagoano Sub-20, realizada na tarde sábado, 20 de julho, o Independente Atalaia garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer o Penedense no estádio Alfredo Leahy, em Penedo.

O Independente foi superior aos donos da casa e venceu por 3 a 0, garantindo sua classificação à próxima fase da competição. Os gols da vitória foram marcados por Venturine, Gabriel, e Renivaldo, este último de pênalti.

Conforme o regulamente do campeonato, o campeão garante presença na Copa do Brasil e do Nordeste de 2025 e vaga na próxima Copa São Paulo Futebol Júnior.