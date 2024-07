Copa Alagoas Sub-17: Independente Atalaia derrota o Atlético Alagoano e abre vantagem na busca da classificação

A equipe do Independente Atalaia abriu excelente vantagem no jogo de ida primeira fase da Copa Alagoas 2024 categoria sub-17. Jogando no Campo da UFAL, em Maceió, nesta terça-feira (16), derrotou o Clube Atlético Alagoano pelo placar de 3 a 1.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados pelos atletas Tauan Branca e Henrique, no primeiro tempo, com Tiago fechando o marcador no segundo tempo.

Com o ótimo resultado, o Independente pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta que avança para a próxima fase. A partida decisiva será realizada no próximo dia 25 de julho, as 15 horas, no Estádio da Capela. Avançando de fase, o Independente vai enfrentar Sport MDO ou Santa Cruz.