Através do Projeto de Sinalização Histórico-Cultural, AP3 faz homenagem a Dona Carmita, grande liderança e educadora em Ouricuri

A Associação AP3, em seu Projeto de Sinalização Histórico-Cultural faz uma homenagem a uma grande líder e educadora de Ouricuri, a Dona Carmita, como era chamada. Ela foi pioneira entre outras professoras na época do Major Manoel Tenorio, então gestor da usina.

Alfabetizadora de gerações de crianças e adolescentes, ocupou a função no Grupo Escolar chamado de Virgínia Tenório, esposa do então Major Tenorio. Com o fechamento da usina, foi adotado novo nome ao Grupo Escolar, passando a se chamar de Francisco Lira Lima e depois, com o nome Grupo Escolar João Cordeiro de Souza Júnior, época em que a usina passou a ter novos proprietários. A Professora Carmita conviveu com todas essas mudanças, sem nunca esquecer seu amor pela educação. Trabalhou ainda na creche que funcionava no antigo vestiário dos jogadores na Rua dos Doutores.

Essa mulher talentosa e respeitada por todos marcou sua existência por ser ativa e ainda, apaixonada pelo time de futebol Esporte Clube Ouricuri - ECO.

Segundo a Cida, presidente da Associação AP3, as ruas da comunidade passaram a ter suas denominações oficiais decorrentes do Projeto de Sinalização Histórico-Cultural por meio de Lei Municipal sancionada pela Prefeita Ceci. A indicação de seu nome para o Mirante, que se localiza na parte alta da Rua da Mata, onde morava Dona Carmita e sua família. Essa homenagem foi atribuída a uma grande liderança na formação escolar e educacional de gerações na comunidade.

“As ações de resgate da história de Ouricuri pela Associação, revelam sua capacidade em valorizar a todos, incluindo as mulheres que lutaram por tornar Ouricuri um lugar digno de vida e trabalho”, destaca Cida.