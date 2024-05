Desembargador Márcio Roberto reforça o compromisso com a magistratura alagoana

Novel desambagador do TJAL discursou em posse solene ocorrida nesta segunda (29) Foto: Caio Loureiro

“Buscaremos sempre convergir quanto aos interesses e propósitos da sociedade alagoana. Vim para somar e multiplicar, porque na minha cartilha não há espaço para divisão ou cizania, muito pelo contrário, lutarei cotidianamente pelo convívio fraterno e respeitoso,” ressaltou o desembargador Márcio Roberto em posse solene ocorrida nesta segunda (29).

Escolhido como desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) por unanimidade de votos, o desembargador Márcio Roberto reforçou o compromisso como magistrado na corte de Justiça alagoana. Em seu discurso, ele enalteceu que honrará, custe o que custar, a missão que lhe foi dada.

“Um magistrado que fará de sua independência e do diálogo seus mais fortes instrumentos para aproximar cada dia mais a Justiça do povo, que lutará pelo ideal de um Poder Judiciário mais democrático, buscando valorizar a independência, a capacitação técnica e a produtividade”, destacou.

O desembargador ainda enfatizou que não buscará holofotes, e sempre compartilhará suas intenções e acomodará as situações conflitantes.

“Jamais vejam na minha figura alguém que lhes fará sombra em algum momento, ou que buscará holofotes com propósitos de ascensão institucional em detrimento de outrem. Alguém que provocará aplausos a sua própria pessoa visando autopromoção”, disse.

Carreira

O novo integrante do TJAL assumiu a vaga destinada ao Ministério Público pelo critério do Quinto Constitucional. Ele substituiu o desembargador José Carlos Malta Marques, que se aposentou em janeiro deste ano.

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque se formou em Direito pelo Cesmac em 1982. Ingressou no Ministério Público em março de 1987 e atuou como promotor por 23 anos. Em 2010, ascendeu ao cargo de procurador de Justiça. Em 2013, atuou como corregedor e, entre 2017 e 2020, ocupou o cargo de subprocurador-geral.

Em abril de 2020, tornou-se procurador-geral de Justiça, cargo que ocupou até ser empossado como desembargador do TJAL.

Em seu discurso, o magistrado falou sobre seus 37 anos de trabalho no Ministério Público de Alagoas, realçando sua luta pelo povo alagoano.

“Foram anos de trabalho intenso e honesto, lutas tenazes, conquistas memoráveis, e concretização de amizades inquebrantáveis. Avançamos sempre lutando diuturnamente para solucionar os problemas mais prementes do Ministério Público, de seus agentes, bem como do povo de Alagoas, sem descuidar um só instante do futuro”, falou.

Agradecimentos

O filho do seu Moisés, caminhoneiro, e da dona Luizinha aproveitou a oportunidade para externar sua gratidão a quem considera responsáveis pelo seu ingresso na magistratura alagoana.

“Por primeiro, dada a relevância ímpar, ao Rabi da Galileia, Jesus Cristo, por conceder tamanha graça. Ao governador Paulo que acreditou na minha capacidade técnica e envergadura moral. Ao desembargador Fernando Tourinho e a todos que compõem o seu Pleno por me incluírem na lista tríplice, à unanimidade”, disse.

Em seu discurso, ele ainda agradeceu a outras autoridades, familiares e amigos pelo incentivo e apoio.

Por fim, o magistrado prometeu: “Fiquem certos, alagoanos, estou absolutamente preparado para o exercício de tal mister”, finalizou, feliz e honrado, o desembargador.

* Diretoria de Comunicação - Dicom TJAL - SD