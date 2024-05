Prefeitura de Atalaia inicia entrega de kits escolares para os alunos da rede municipal.

A Prefeitura de Atalaia deu início, nesta quinta-feira (02), a entrega dos kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. A prefeita Ceci, ao lado da secretária Glauciane Veiga, esteve nas escolas Antônio Amâncio e Antônio Vieira, nesta primeiro dia e entrega.

O objetivo com esta proposta, iniciada em Atalaia através da atual gestão municipal, é o de melhorar a educação do município, fornecendo o material necessário para que o aluno se motive mais para as aulas, além de proporcionar uma importante economia às famílias atalaienses.

“Sempre fico muito feliz com essa entrega, porque é um dos momentos que a gente consegue ver de perto como a educação transforma a vida das pessoas. Faço questão de ir em todas as escolas, entregar a cada aluno, testemunhar o brilho nos olhos deles. Todos os nossos alunos irão receber”, destacou a prefeita Ceci, em suas redes sociais.