Grêmio Porangaba e Esporte Clube XXI vão decidir o título do campeonato municipal em Atalaia

A grande final da 1ª divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2024 já tem confronto definido. Grêmio Porangaba e Esporte Clube XXI (EC XXI) vão decidir o título da maior competição de futebol amador do interior de Alagoas. Data e horário do confronto ainda serão divulgados.

Os times garantiram o passaporte para a grande final nos jogos da semifinal que ocorreram na tarde deste domingo, 05. O Grêmio Porangaba não tomou conhecimento do maior campeão de Atalaia, o Vira Copos, vencendo por 3 a 2.

Já no segundo confronto do dia, o Esporte Clube XXI derrotou o Guarani por 1 a 0, com o gol da classificação marcado na etapa final do jogo.

A competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria Municipal de Esportes.