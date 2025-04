Benjamin está participando de torneio em Dubai com a equipe sub-16 do Grêmio.

O habilidoso atacante Benjamin está em Dubai com a equipe sub-16 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, participando do “Al Ain Football Tournament 2025”, torneio promovido pelo clube local, Al Ain, que nesta edição conta também com as equipes do Al Ain-EAU, Urawa Red-JAP, Partizan-SER, Everton-ING e Pafos-CYP.

O torneio é disputado em turno único no formato de pontos corridos. Com três jogos já disputados, a equipe brasileira lidera com três vitórias, com 10 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. No último dia 11 venceu o Urawa Red por 3 a 1, no dia 13 venceu o Partizan por 3 a 0 e nesta terça-feira (15), goleou o Everton por 4 a 0.

Benjamin vem sendo um dos destaques do torneio internacional, tendo marcado 2 gols e dado 4 assistências, sendo assim decisivo nas vitórias do tricolor gaúcho.

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (17), quando enfrenta os donos da casa, o Al Ain. Já no sábado, faz seu último jogo enfrentando o Pafos.

Nascido em Maceió, mas com sua origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Benjamin vem brilhando em seu processo de formação nas categorias de base, com muita dedicação, talento e títulos conquistados com a camisa do Grêmio.