Com gol olímpico de Léo Pelé, Independente Atalaia derrota o Lajense por 2x1 pelo Alagoano Sub-17.

O Independente Atalaia conquistou sua segunda vitória no Alagoano Sub-17 2025, na tarde deste domingo (13). Jogando no estádio O Luizão, em Atalaia, derrotou o Lajense por 2 a 1.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Dário e Léo Pelé balançaram as redes para a equipe atalaiense. Destaque para Léo Pelé, que marcou um gol olímpico.

Com o resultado, o Independente Atalaia chegou aos sete pontos em três jogos e está nas primeiras colocações do grupo B.

De acordo com a Federação Alagoano de Futebol, o próximo desafio do Independente Atalaia será fora de casa, contra o Red Star, no dia 26 de abril, no Andradão.