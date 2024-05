Projeto da AP3 tornou possível oficializar os nomes das ruas e vias do Distrito Ouricuri e definir o seu Código de Endereçamento Postal

O direito a um endereço correto pelos cidadãos fundamentou o plano de ações da Associação AP3 para oficializar os nomes das ruas e vias da comunidade do Distrito Ouricuri, além de definir o Código de Endereçamento Postal (CEP). Além disso, ações foram adotadas para numerar cada imóvel da comunidade dentro do contexto do Projeto Cultural de Sinalização Histórica.

Segundo Cida, Presidente da Associação, as ações em curso serão coroadas de êxito com a instalação da futura Agência Postal Comunitária (AGP) no Distrito Ouricuri pelos Correios, sob gestão da prefeita Ceci Hermann e do Superintendente Regional dos Correios em Maceió.

A Associação visa proporcionar a seus associados e moradores benefícios sociais a que todos têm direito, permitindo que possam usufruir da indicação de seu endereço em qualquer situação do convívio social.

“Ações como esta, que estão sendo executadas pela Associação, contribuem para o resgate cultural do território e para o sentimento de pertencimento de todos os moradores ao seu lugar de moradia. Ter um endereço é deixar de ser invisível nos benefícios das políticas públicas e possibilita declarar onde reside”, destaca Cida.