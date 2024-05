Com o projeto "A Democracia no Espaço Escolar", a Escola Municipal Suzana Craveiro promoveu eleição para a escolha dos representantes de turma

Nesta quarta-feira (15), os alunos da Escola Municipal Suzana Craveiro, em Atalaia, foram às urnas para escolher seus representantes de turma. Essa iniciativa, pioneira entre as escolas da rede municipal, faz parte do projeto "A Democracia no Espaço Escolar".

O objetivo do projeto é promover nos alunos a consciência da importância da participação no processo de escolha de seus representantes de sala, buscando instaurar uma cultura de participação e escolha democrática.

Contou com um cronograma iniciado a apresentação do projeto para a comunidade escolar, inscrição de chapas, formação dos candidatos, apresentação das chapas, período de propagandas e o dia da eleição.

Os alunos se engajaram no projeto, promovendo suas campanhas através da confecção de cartazes, santinhos e vídeos. Além disso, ocorreram momentos de apresentação das chapas nas salas, onde tiveram a oportunidade de expor suas propostas de campanha.

A votação ocorreu através de um aplicativo que é bem similar ao da eleição partidária. Os candidatos tiveram seus fiscais nas salas de votação.

O representante eleito é o principal elo entre sua turma e a instituição de ensino, sendo o seu interlocutor. Será responsável por administrar eventuais conflitos e deve estar permanentemente aberto ao diálogo.

Como houve empate entre as chapas na turma do 6º ano A, a disputa entrará em uma espécie de segundo turno. As chapas terão amanhã e sexta-feira para fazer campanha, e na segunda-feira, haverá uma nova eleição para essa turma.

A posse dos representantes de turmas eleitos está marcada para a próxima quarta-feira, dia 22 de maio.