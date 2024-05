Advogado atalaiense, Anderson Barros publica o livro “IPTU NA GAVETA”.

O advogado Anderson Barros, está publicando o seu primeiro livro jurídico intitulado “IPTU NA GAVETA, uma história de renúncia fiscal no município de Cajueiro – Alagoas”. Esta é a primeira obra literária neste segmento publicada por um atalaiense residente em Atalaia.

Anderson Barros, filho do saudoso professor Anilson Alves da Silva, tem uma ampla formação acadêmica. Ele possui mestrados em Administração Pública pelo IPG (Portugal) e em Administração de Empresas pela FCSA/RS, além de um doutorado em andamento em Ciências Jurídicas pela Absolute Christian University. Complementando seus estudos, Anderson possui várias pós-graduações em áreas como Advocacia Cível, Ciências Criminais, Direito Administrativo, Constitucional, Tributário, Previdenciário e Administração Pública. Esta diversificada educação jurídica e administrativa o posiciona como um especialista versátil e profundamente conhecedor dos desafios enfrentados pelos Municípios.

Sua experiência profissional inclui trabalho na advocacia de vários Municípios, Ouvidoria Pública, RPPS e liderança no Escritório de Advocacia Barros & Alves.

Continua após a publicidade

No livro, Anderson examina a renúncia fiscal em Cajueiro entre 2014 e 2023, argumentando que a ineficiência na arrecadação do IPTU afeta negativamente tanto a infraestrutura quanto a qualidade de vida dos cidadãos.

O prefácio, escrito pelo renomado jurista Eduardo Antônio de Campos Lopes, elogia o livro por sua abordagem corajosa e tecnicamente sofisticada.

“IPTU NA GAVETA” é uma leitura fundamental para quem deseja entender e influenciar as políticas fiscais locais. A data do lançamento está prevista para o início de junho, porém, para adquirir uma cópia do livro, os interessados podem entrar em contato diretamente com o autor via WhatsApp - Clique Aqui.