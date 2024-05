Final do Campeonato Atalaiense de Futebol será neste domingo (19); confira programação

A final do Campeonato Atalaiense de Futebol está marcado para o próximo domingo (19). A disputa pelo terceiro lugar da 1ª divisão acontecerá no Campo da COMESA, onde o time do Vira Copos enfrentará o Guarani, às 08:00 hrs.

Em seguida, na 2ª divisão, Escurinho e Real Madrid se enfrentarão pelo terceiro lugar, às 10:00 hrs, também no Campo da COMESA.

Já as finais terão lugar no Estádio Luisão. Na disputa da 2ª divisão, Juventude e Azul Real entrarão em campo às 15:15 hrs em busca do título. E, para encerrar com chave de ouro, a grande final da 1ª divisão será entre Grêmio e E. C. XXI, às 17:00 hrs.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci ressaltou a importância do final do campeonato para a comunidade. “O Campeonato Atalaiense de Futebol é mais do que uma simples competição esportiva, é uma oportunidade de reunir nossa comunidade em torno do esporte, promovendo a integração e o lazer para todos os atalaienses”.