Independente Atalaia inicia formação de sua base de futebol feminino.

O Independente Atalaia FC iniciou neste último mês de abril o processo de formação da sua base de futebol feminino. O clube realizou uma seletiva para montagem do time sub-17, com o objetivo de participar do Campeonato Alagoano da categoria.

O projeto é uma grande oportunidade para as meninas que sonham em se tornar jogadora profissional de futebol e que agora não precisam se deslocar até a cidade de Maceió, já que em parceria com a Prefeitura de Atalaia e a Secretaria de Esportes, a equipe do Independente oferta a estrutura e seu trabalho sério para tonar esse sonho uma realidade.

Sob o comando das professoras Edy e Carol, os treinos acontecem todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, no Campo da Comesa, em Atalaia. Podem participar atletas nascidas em 2007, 08, 09 e 10.

Ainda tem vagas no elenco do time feminino do Independente Atalaia. Interessadas, precisam apenas ir aos horários dos treinos para buscar mais informações.