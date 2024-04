Valéria Araújo recebe prêmio destaque 2024 por seu grande trabalho a frente da Secretaria de Assistência Social de Atalaia.

A secretária de Assistência Social do município de Atalaia, Valéria Araújo, recebeu na manhã desta segunda-feira (1º), o prêmio “Destaque do Ano”, da empresa FAMA Pesquisa e Publicidade, após pesquisa popular. A premiação é concedida aos profissionais que vem se destacando pelo exercício profissional exemplar, contribuindo assim com o desenvolvimento do município de Atalaia.

Um dos grandes destaques na gestão da prefeita Ceci, Valéria Araújo está a frente da pasta da Assistência Social desde o dia 1º de janeiro de 2021. Com um trabalho dinâmico e humanizado, vem conseguindo executar importantes projetos sociais em prol da população mais carente do município.

A secretária fez questão de compartilhar a honraria recebida com todos os colaboradores que estão ao lado na Secretaria Municipal de Assistência Social. "Dia de agradecer a Deus, a todos os que trabalham comigo e a gestão atuante da nossa prefeita Ceci, por todo empenho e conquistas", destacou Valéria Araújo.

Valéria Araújo tem sua formação em Serviço Social pela UNIT, com especialidade em Gestão de Política de Assistência Social com ênfase no SUAS, também na UNIT. Também é especialista em saúde pública com ênfase na família, com formação pelo CESMAC. Com seu trabalho, já marcou seu nome no município de Atalaia, pois ao lado da prefeita Ceci, implantou projetos sociais que vem beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social, a exemplo do Bolsa Viva Bem Atalaia.