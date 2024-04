Minha Casa, Minha Vida: Atalaia lidera seleção de unidades habitacionais em Alagoas

O município de Atalaia desponta como líder na lista dos municípios alagoanos contemplados com unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O resultado da seleção foi anunciado pelo Governo Federal na última quarta-feira, 10 de abril. Essas modalidades garantem moradia tanto para comunidades urbanas organizadas quanto para grupos específicos, como agricultores familiares, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos rurais e povos tradicionais que residem em áreas rurais.

Com um total de 200 moradias selecionadas, Atalaia encabeça a relação, seguido por Pão de Açúcar, com 152 unidades, e Coqueiro Seco, com 134. Arapiraca e Viçosa também se destacam, completando a lista dos cinco municípios com maior número de residências previstas, cada um com 100 unidades.

No total, o estado de Alagoas foi contemplado com 1.959 unidades habitacionais nas modalidades Rural e Entidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

A modalidade Entidades, que incentiva a organização de comunidades urbanas por meio de entidades sem fins lucrativos, selecionou 434 moradias em três municípios alagoanos. Este formato de financiamento subsidia a construção de residências em áreas urbanas, impulsionando projetos liderados por instituições privadas com foco no bem-estar coletivo.

Já na modalidade Rural, foram selecionadas 1.525 moradias distribuídas em 26 municípios do estado. Essa iniciativa visa promover a produção ou melhoria de unidades habitacionais para agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias que residem em áreas rurais, contribuindo assim para o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas comunidades.

Destacando a importância desse investimento para o desenvolvimento local, a prefeita Ceci reiterou o compromisso da gestão municipal com a promoção do acesso à moradia digna para todos os cidadãos de Atalaia.

“Estamos muito felizes com essa conquista, que representa um avanço significativo na qualidade de vida de nossos munícipes. Continuaremos trabalhando incansavelmente para garantir que mais famílias tenham acesso a esse direito fundamental”, afirmou a prefeita.