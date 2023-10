Baile do Imperador no Distrito Branca vai arrecadar recursos para compra de instrumentos musicais para a banda

Baile do Imperador, no Distrito Branca.

Anota aí na agenda galera! No dia 28 de outubro, no Distrito Branca, em Atalaia, teremos um evento musical imperdível. O talentoso músico atalaiense, LEANDRO IMPERADOR, conhecido como o "dono do piseiro", vai reunir artistas da região na 1ª edição do Baile do Imperador. O show é organizado pela RP Produções, terá início às 20 horas e acontecerá no Espaço RPM Festa.

Além do anfitrião da noite, Leandro Imperador, o show contará com as seguintes atrações musicais: Jadson Pegação, RL O Príncipe do Piseiro, DJ Ricardo e MC Kekeu.

É importante destacar que toda a receita proveniente da venda dos ingressos será destinada à aquisição de novos equipamentos musicais para a banda de Leandro Imperador.

A partir desta sexta-feira, dia 6, as pulseiras para o evento estarão disponíveis por apenas R$ 10,00, tanto para homens quanto para mulheres. Garanta já a sua e faça parte dessa noite incrível de música boa e animação!