Com apoio da Prefeitura de Atalaia, integrantes do Projeto Capoeira Para Todos participam do evento Ginga Legal, em Fortaleza

Integrantes do Projeto Capoeira Para Todos ao lado do Mestre Pavãao.

A Capoeira de Atalaia está muito bem representada no evento Ginga Legal, que acontece neste final de semana, na cidade de Fortaleza, no Ceará, para comemorar os 50 anos de idade do Mestre Kim, um dos maiores nomes deste esporte símbolo de combate e resistência, que faz parte da identidade cultural brasileira.

Através do Professor Alemão, do Azul, do Instrutor Niltinho e do Graduado Canário, o Projeto Capoeira Para Todos, desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, está marcando presença neste importante evento, como forma de buscar mais capacitação, conhecimento, metodologia e vivência, para uma melhor transmissão de conteúdos e métodos atualizados para os mais de 100 participantes deste projeto em Atalaia, entre crianças e adolescentes.

A participação dos capoeiristas atalaienses neste evento, conta com o apoio total da prefeita Ceci, do secretário municipal de Governo Nicollas Theotônio e da secretária municipal de esportes, lazer e juventude, Joana D’arck. Na gestão da prefeita Ceci, a capoeira vem tendo o espaço que nunca teve em Atalaia.

Outro objetivo importante da participação da capoeira de Atalaia no Ginga Legal, é o de prestigiar o atalaiense Mestre Pavão, que na oportunidade recebeu como homenagem, o reconhecimento do título de Mestre de Capoeira pelo Grupo Capoeira Brasil.

Além do anfitrião, Mestre Kim, uma das maiores personalidades na Capoeira, o evento contou também com a ilustre presença do Mestre Paulinho Sabiá, um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil e nome de destaque na capoeira.