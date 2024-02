Ressaca do Carnaval em Atalaia promete agitar foliões no domingo (18)

Após dias de folia e animação, os foliões de Atalaia se preparam para mais um evento especial: a ressaca do Carnaval, que promete manter o clima festivo no próximo domingo (18). Organizado em frente à Secretaria Municipal da Infraestrutura, a partir das 16h, o evento contará com um arrastão no trio elétrico, trazendo toda a energia característica das festividades carnavalescas.

O arrastão contará com a presença dos artistas Guinho Farra, o Kanalha, e Seeway, garantindo uma mistura de ritmos que promete animar todos os presentes.

A prefeita Ceci declarou que a ressaca será um momento de celebrar a alegria e a diversidade cultural que marcam essa festa tão importante para toda a cidade.

Continua após a publicidade

“O Carnaval deste ano foi um sucesso, com eventos bem organizados, segurança reforçada e participação massiva da população. Agora, com a ressaca, vamos estender essa alegria por mais um dia”, reforça Ceci.