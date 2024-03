Tradicional encenação da 'Paixão de Cristo' do CEPP será realizada em Atalaia no próximo dia 26 de março

Encenação da 'Paixão de Cristo' do CEPP será realizada em Atalaia no próximo dia 26 de março.

Em sua 10ª edição, o espetáculo “PAIXÃO DE CRISTO” do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, acontecerá em Atalaia no próximo dia 26 de março, na Praça do Trevo, a partir das 19 horas.

O espetáculo que retrata o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é considerado o maior ao ar livre do Estado de Alagoas, composto exclusivamente por alunos.

O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Atalaia.

Este ano, o Grupo Atuar promete trazer grandes novidades para emocionar e encantar ainda mais o público.

Professor de teatro e diretor responsável pelo espetáculo, Dola Rocha destaca a importância deste trabalho de evangelização através da arte.

“É uma grande satisfação dirigir este espetáculo tão importante em nossas vidas, tenho certeza que será uma belíssima apresentação ao ar livre, nossos alunos estão preparados para realizar este trabalho de evangelização através da arte”.