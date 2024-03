ManuDí lança clipe da música “Só não pode perder a fé”

Neste domingo (3), o cantor e compositor ManuDí, lançou em todas as plataformas digitais o clipe da música SÓ NÃO PODE PERDER A FÉ. Composta por ManuDí, Roberto Lopes, Alamir Kintal e Tayde Martins, a música é uma forma de chamar atenção para a tragédia ambiental que continua afetando a vida de milhares de maceioenses, em decorrência da extração de sal-gema realizada pela Braskem.

“Pensei em uma música para representar o momento daquele povo tendo em vista um sofrimento absurdo. Já tinha em uma outra oportunidade feito um clipe com a música Bairro do Pinheiro, de minha autoria, onde a música virou hino do bairro e em todas as manifestações dos que os moradores fazem a música sempre está presente", disse ManuDí em recente entrevista ao G1 Alagoas.

O sambista ManuDí é natural do município de Atalaia, filho de Mario Andrade e da professora Adeliude Albuquerque.

O clipe musical contou com a participação especial dos artistas arquitetos urbanistas, Rafa Santos, Yara Pão, Dilson Ferreira e o ator João Vitor Regis.

“Aos moradores dos bairros afetados, quero deixar aqui minha gratidão a todos os amigos profissionais e moradores saibam que essa causa também é minha e que juntos iremos conseguir a dignidade de volta, lembrem-se: SÓ NÃO PODE PERDER A FÉ”, destacou o artista atalaiense.

