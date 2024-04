Jovem escritora atalaiense, Erika Vitória lança seu primeiro livro, o romance "CRISTAL, As 5 Joias Leblanc "

Erika Vitória é autora do romance "CRISTAL, As 5 Joias Leblanc".

Com o romance "CRISTAL, As 5 Joias Leblanc", a jovem escritora atalaiense Erika Vitória lançou, na manhã deste sábado (20), seu primeiro livro. O livro digital já está disponível no maior portal de e-books do mundo, a Amazon - CLIQUE AQUI.

CRISTAL é o primeiro livro de uma série. Erika Vitória já o escrevia em um site anônimo, que rapidamente ganhou grande proporção de visualizações, levando a escritora a receber inúmeros pedidos de suas fiéis leitoras para publicá-lo de forma profissional na Amazon.

“Desde então, contei com o apoio da minha família e amigos, sem falar da equipe envolvida. Tive uma equipe de betagem, que faz a leitura e sugere muitas coisas no enredo. Tive uma assessoria que acompanhava tudo de perto. Capista, ilustrador e diagramador. E também um responsável pela leitura crítica e revisão ortográfica do livro”, destaca a escritora.

Continua após a publicidade

Sobre o Livro

Sendo a terceira filha de uma família milionária, herdeira da maior empresa de joias da América, Cristal Roux Leblanc trilhava seu próprio caminho de sucesso. Entretanto, ao voltar de viagem, algo mudou na vida da jovem. E anos depois, os frutos de uma única noite ardente em Paris se tornaram a essência de sua vida.

Contudo, o destino mais uma vez tinha outros planos para a loira. Apesar de ela alegar não querer um relacionamento e focar-se totalmente na criação de seus filhos, recém completados um ano, seu passado decidiu vir à tona com um reencontro avassalador, onde a distância de uma porta era a única coisa que os separava.

Leia o romance “CRISTAL, As 5 Joias Leblanc” – CLIQUE AQUI.